Tomato scrub : टमाटर और शक्कर से करें डेड स्किन सेल्स का सबसे बेहतरीन उपाय

Benefits of Rubbing Tomato with sugar on Face : त्वचा की देखभाल के लिए घरेलू नुस्खे हमेशा से प्रभावी और सुरक्षित माने गए हैं। इनमें से एक बेहतरीन उपाय है टमाटर और चीनी का स्क्रब। यह न केवल त्वचा को साफ करता है, बल्कि उसे मुलायम और चमकदार भी बनाता है। टमाटर और चीनी का यह स्क्रब आपकी त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। आइए जानते हैं इसके फायदे विस्तार से -