चरमपंथी कहने पर तेजस्वी पर भड़के ओवैसी, एक स्पेलिंग लिखने की दे डाली चुनौती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

किशनगंज , सोमवार, 3 नवंबर 2025 (11:25 IST)
Owaisi challenges Tejashwi Yadav: एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी कहने पर महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी देखकर चरमपंथी (Extremist) कहा, यह पूरे सीमांचल की आवाम की तौहीन है। उन्होंने तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा कि वे 'एक्स्ट्रीमिस्ट' की ‍स्पेलिंग लिखकर ही बता दें। 
 
दरअसल, महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर ओवैसी महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं। किशनगंज की चुनावी रैली में उन्होंने तेजस्वी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की वजह तेजस्वी यादव ने बताते हुए कहा था कि ओवैसी एक्स्ट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, दहशतगर्द है। उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी को चुनौती देता हूं कि वे एक्स्ट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिखकर बता दें। 
 
2022 में क्यों खामोश रहे : ओवैसी ने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। सच्चे मुसलमान की तरह अल्लाह की इबादत करता हूं। दाढ़ी और टोपी रखता हूं तो मुझे चमपंथी कहते हैं। यदि ऐसा है तो मुझे चरमपंथी कहलाना पसंद है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि राज नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा- जब 2022 में सिवान में 8 साल के मासूम बच्चे को जेल में डाला गया, तब उपमुख्यमंत्री रहते हुए खामोश क्यों रहे?
 
आसमान में मत उड़िए तेजस्वी : ओवैसी ने कहा कि हम सीमांचल के एक दूर-दराज के गांव में गए थे। जब हम नमाज पढ़कर बाहर निकले, तो हमारी बहनें और मांएं वहां खड़ी थीं। वहां सिर्फ बड़े-बुजुर्ग खड़े थे क्योंकि गरीब नौजवान पहले ही जा चुके थे। आठ साल के बच्चे 'पतंग छाप' के नारे लगा रहे थे। तेजस्वी, क्या आपने देखा कि एक आठ साल का बच्चा 'पतंग छाप' कह रहा है। लेकिन आप आसमान में उड़ रहे हैं, आपको धरती पर आने का समय नहीं है?... लेकिन सीमांचल के लोग आपको जमीन पर सुला देंगे। उल्लेखनीय है कि ‍बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

