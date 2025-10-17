क्या नीतीश कुमार बनेंगे बिहार CM, अमित शाह के बयान से गरमाई सियासत

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। मैथिली ठाकुर और खेसारीलाल यादव समेत कई उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं। इसी बीच अमित शाह के बयान ने एनडीए खेमे में उथल-पुथल मचा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बताया, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन को चुनाव परिणाम के बाद एनडीए विधायकों पर छोड़ा।

उन्होंने समाचार चैनल आज तक से कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। भाजपा गठबंधन एवं उसके सहयोगियों का सम्मान करती है और अंतिम निर्णय चुनाव के परिणाम पर आधारित होगा। एनडीए विधानमंडल दल ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा।

हालांकि अमित शाह ने साफ कहा कि भाजपा को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। बिहार की जनता ने भी उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा दिखाया है। अभी भी नीतीश ही मुख्‍यमंत्री है।

गौरतलब है कि एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूले पर काफी बवाल मचा। राज्य में भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की लोजपा आर के खाते में 29 सीटें आई। जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाह की आरएलएम 6-6 सीटे मिली है। सीट शेयरिंग मामले से नीतीश, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाह नाराज नजर आ रहे हैं।

एनडीए में जिस तरह मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को तवज्जों दी जा रही है उससे लग रहा है कि इस बार मुख्‍यमंत्री पद पर नीतीश कुमार की ताजपोशी आसान नहीं होगी।

