Bihar : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या का खुलासा

नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या का भी खुलासा हो गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक एनडीए के 5 दलों के लगभग 20 मंत्रियों के साथ दसवीं बार बिहार के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

मीडिया खबरों के मुताबिक नीतीश के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या और सूची पर दिल्ली में भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुलाकात हुई है।

विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की औपचारिकता पूरी करने के बाद कैबिनेट विस्तार में बाकी को मौका मिलेगा। नीतीश की नई सरकार में डिप्टी सीएम की संख्या और नेता पर भी अमित शाह के साथ चर्चा की संभावना है।

मीडिया खबरों के मुताबिक सरकार में शामिल होने वाले भाजपा के मंत्रियों की लिस्ट को अमित शाह पटना आकर फाइनल करेंगे। सरकार गठन के पुराने तौर-तरीकों से पहले फ्लोर टेस्ट होगा और फिर कैबिनेट विस्तार में खाली जगह भरे जाएंगे। 20 मंत्रियों की लिस्ट में भाजपा व जेडीयू से कुल 14-16 मंत्री हो सकते हैं जबकि पासवान, मांझी और कुशवाहा के कुल 4 मिनिस्टर बन सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma