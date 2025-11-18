Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bihar : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या का खुलासा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bihar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (21:35 IST)
नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या का भी खुलासा हो गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक एनडीए के 5 दलों के लगभग 20 मंत्रियों के साथ दसवीं बार बिहार के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 
ALSO READ: लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने
मीडिया खबरों के मुताबिक नीतीश के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या और सूची पर दिल्ली में भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुलाकात हुई है। 
 
विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की औपचारिकता पूरी करने के बाद कैबिनेट विस्तार में बाकी को मौका मिलेगा। नीतीश की नई सरकार में डिप्टी सीएम की संख्या और नेता पर भी अमित शाह के साथ चर्चा की संभावना है। 
ALSO READ: Prashant Kishor : करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती
मीडिया खबरों के मुताबिक सरकार में शामिल होने वाले भाजपा के मंत्रियों की लिस्ट को अमित शाह पटना आकर फाइनल करेंगे। सरकार गठन के पुराने तौर-तरीकों से पहले फ्लोर टेस्ट होगा और फिर कैबिनेट विस्तार में खाली जगह भरे जाएंगे। 20 मंत्रियों की लिस्ट में भाजपा व जेडीयू से कुल 14-16 मंत्री हो सकते हैं जबकि पासवान, मांझी और कुशवाहा के कुल 4 मिनिस्टर बन सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels