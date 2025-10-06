Hanuman Chalisa

Bihar Election 2025 Date : बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (16:50 IST)
bihar election 2025 date schedule update : बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव को लेकर जानकी दी। वोटिंग 2 चरणों में होगी। 6 और 11 नवंबर को मतदान और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले चरण में 121 सीटों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा।
इन्हें मिलेंगे नए वोटर कार्ड
बिहार में SIR पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम होगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन चुनावों के लिए SIR के तहत वोटिंग लिस्ट अपडेट की गई है। जो नाम छूट गए हैं, वे नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जुड़वाए जा सकते हैं। ऐसे वोटर्स को नए वोटर कार्ड मिलेंगे।
ALSO READ: LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में चुनाव, मतगणना 14 नवंबर को
बिहार में कितने मतदाता
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं।  इनमें करीब 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिला और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता और 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी वोटर सूची में हैं। इसके अलावा 14 हजार शतायु मतदाता यानी 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक भी मतदान के पात्र हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1.63 लाख सर्विस वोटर्स, 1.63 करोड़ युवा मतदाता (20-29 वर्ष) और करीब 14.01 लाख प्रथम बार वोट देने वाले (18-19 वर्ष) मतदाता शामिल हैं। ये सभी आंकड़े 30 सितंबर 2025 तक के हैं।
मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप्स से रियल टाइम मॉनिटरिंग
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से निर्वाचन आयोग का नया 'ECI Net' सिंगल विंडो ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप्स बताया जा रहा है. यह ऐप बिहार चुनाव से पूरी तरह संचालित और सक्रिय रहेगा। इसकेज जरिए चुनाव से जुड़ी सभी प्रमुख प्रक्रियाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उप चुनाव का ऐलान भी किया। जम्मू-कश्मीर में बडगाम और नागरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटसिला (ST), तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डम्पा और ओडिशा की नुआपाडा विधानसभा सीट शामिल है। यहां 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।

सभी राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद तारीख
बिहार विधानसभा चुनाव की तारिखों के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "ये तारीख चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बात करके रखा है। विपक्ष द्वारा SIR के विरोध पर उन्होंने कहा, "ये चुनाव आयोग की दया हो जो उन पर FIR नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे लोगों पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए था। पूरे SIR में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए अफवाह फैलाया गया।

