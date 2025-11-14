CM योगी ने NDA की प्रचंड विजय पर दी बधाई, बोले- नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा

बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा-एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन!



योगी ने कहा, यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है, जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा-राजग गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन।उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख मार्गदर्शन और ‘डबल इंजन’ सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास की मुहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।