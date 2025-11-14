CM योगी ने NDA की प्रचंड विजय पर दी बधाई, बोले- नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा

Biodata Maker

लखनऊ (उप्र) , शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (23:31 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की भारी सफलता के लिए मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने इसको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकासोन्मुखी मार्गदर्शन में बिहार की जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण बताया। योगी ने कहा, यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है, जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। 
 
योगी ने कहा, यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है, जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा-राजग गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन।

उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख मार्गदर्शन और ‘डबल इंजन’ सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास की मुहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।

एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन करता हूं।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यालय पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत पर जश्न का माहौल है। नेताओं के साथ कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों के साथ जीत की दिवाली मना रहे हैं। पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया जा रहा है।
