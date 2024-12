Joy Nemo : 17 पैसे में 1 किलोमीटर भगाइए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, 65 Kmph की टॉप स्पीड, 130 KM तक की रेंज

Joy Nemo with 130 km of range launched at 99000 : इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता वार्डविज़र्ड इनोवेशन्स एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने अपने ब्रांड जॉय ई-रिक के तहत ‘मेड इन इंडिया’ पैसेंजर एवं कमर्शियल ईलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की नई रेंज लॉन्च किया। साथ ही ब्राण्ड जॉय ई-बाईक के तहत नए हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘नेमो’ को भी लॉन्च किया जिसका आमंत्रण मूल्य 99 हजार रुपए है। कंपनी का कहना है कि Joy Nemo को चलाना बेहद किफायती है। 1 किलोमीटर चलाने का खर्च सिर्फ 17 पैसे है, जो इसे बजट-फ्रेंडली बनाता है।