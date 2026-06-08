09 June Birthday: आपको 9 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 June Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 9 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 9 जून अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनो में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।

आपके लिए खास शुभ दिनांक: 9, 18, 27 शुभ अंक: 1, 2, 5, 9, 27, 72 शुभ वर्ष: 2027, 2036, 2045

ईष्टदेव: हनुमान जी, मां दुर्गा। शुभ रंग: लाल, केसरिया, पीला आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे।

परिवार और रिलेशन: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।

महत्वपूर्ण कार्य: आज कई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति सोनम कपूर (Sonam Kapoor): हिन्दी चलचित्र अभिनेत्री।

अनुष्का शंकर (Anushka Shankar): भारतीय संगीतकार। अमीषा पटेल (Ameesha Patel): हिन्दी चलचित्र अभिनेत्री।

किरण बेदी (Kiran Bedi): आईपीएस, सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं।

गुरु दत्त (Guru Dutt): प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक। संजीव कुमार (Sanjeev Kumar): भारतीय अभिनेता संजीव कुमार का जन्म हुआ था।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!