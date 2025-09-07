Festival Posters

08 September Birthday: आपको 8 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

, रविवार, 7 सितम्बर 2025 (18:11 IST)
08 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 8
को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 8 सितंबर
 
दिनांक 8 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष : 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
करियर: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। 
 
सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, 
 
सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
आशा भोसले (Asha Bhosle) - भारतीय पार्श्व गायिका
 
दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) - भारतीय क्रिकेटर
 
शर्मा वी. एस. आर. (Sharma V.S.R.) - भारतीय राजनीतिज्ञ
 
मार्टिन फ्रीमन (Martin Freeman) - ब्रिटिश अभिनेता
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

