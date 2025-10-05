06 October Birthday: आपको 6 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (18:23 IST)

आपका जन्मदिन: 6 अक्टूबर दिनांक 6 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 6, 15, 24 शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78

शुभ वर्ष : 2021, 2026 ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैंक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे।

परिवार: विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी।

सलाह:: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा। आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

भजन लाल (Bhajan Lal): हरियाणा के एक कुशल राजनेता और तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं।





विनोद खन्ना (Vinod Khanna): लोकप्रिय हिंदी फ़िल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ। कृपालु महाराज (Kripalu Maharaj): मथुरा के एक प्रसिद्ध संत, जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था।

मेघनाथ साहा (Meghnath Saha): भारतीय वैज्ञानिक, और शाह समीकरण के लिए जाने जाते हैं।

जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi): जनता दल (यूनाइटेड) के राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री।

