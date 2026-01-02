03 January Birthday: आपको 3 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (18:11 IST)

आपका जन्मदिन: 3 जनवरी अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 3 आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30 शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,

शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052 ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु

शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा।

शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।

व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है।

करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति नवनीत कौर राणा (Navneet Kaur Rana): तेलुगु सिनेमा की एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अमरावती से संसद हैं।

गुल पनाग (Gul Panag): मॉडल, बॉलीवुड अभिनेत्री। संजय खान (Sanjay Khan): एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं, जो हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

जसवंत सिंह (Jaswant Singh): भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता। चेतन आनंद (Chetan Anand): प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता-निर्देशक।