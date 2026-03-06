Hanuman Chalisa

07 March Birthday: आपको 7 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

जन्मदिन पर केक का चित्र
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (18:13 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (14:15 IST)
07 March Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 7 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: कुंभ राशि में अंगारक और ग्रहण योग के कारण 4 राशियों को 2 अप्रैल तक रहना होगा सावधान
 

आपका जन्मदिन: 7 मार्च

 
दिनांक 7 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2026
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। 
 
कारोबार: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
शांतनु माहेश्वरी (Shantanu Maheshwari): एक भारतीय अभिनेता, नर्तक, कोरियोग्राफर और होस्ट हैं।
 
अनुपम खेर (Anupam Kher): एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं।
 
ग़ुलाम नबी आज़ाद (Ghulam Nabi Azad): भारतीय राजनीतिज्ञ। 
 
नरिमन जमशेदजी/नरी कॉन्ट्रैक्टर ( Nariman Jamshedji Contractor): एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जो बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Chaitra Month 2026: चैत्र मास प्रारंभ, जानिए इस माह के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

