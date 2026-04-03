04 April Birthday: आपको 04 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 4 अप्रैल दिनांक 4 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्त्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 31 शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57

शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060 ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान शुभ रंग : नीला, काला, भूरा

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल शुभ कार्य : मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है।

व्यापार : नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी।

परिवार : परिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति गुरमुख सिंह 'गैरी' संधू, (Gurmukh Singh 'Garry' Sandhu): एक भारतीय गायक, गीतकार, रैपर और अभिनेता हैं जो पंजाबी संगीत में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

सिमरन (Simran): भारतीय अभिनेत्री। लीसा रे (Lisa Ray): भारतीय अभिनेत्री एवं फैशन मॉडल।

परवीन बॉबी (Parveen Bobby): भारतीय अभिनेत्री। माखन लाल चतुर्वेदी (Makhanlal Chaturvedi): हिन्दी जगत् के कवि, लेखक, पत्रकार।