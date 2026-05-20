21 May Birthday: आपको 21 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Publish Date: Wed, 20 May 2026 (18:16 IST)
Updated Date: Wed, 20 May 2026 (12:05 IST)
21 May Janmdin:
जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: गंगा दशहरा पर बन रहे हैं दुर्लभ योग संयोग, इस दिन करें ये 5 उपाय
आपका जन्मदिन: 21 मई
दिनांक 21 को जन्मे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अक्सर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
परिवार: दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।
करियर: नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है।
कारोबार: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
मुकेश तिवारी (Mukesh Tiwari): एक भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड और कुछ तमिल, पंजाबी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम किया है।
शरद जोशी (Sharad Joshi): भारत के प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाकार।
मैल्कम फ्रेजर (Malcolm Fraser): ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर।
1922 - जेम्स लोपेज वाटसन जयंती
अमेरिकी न्यायाधीश जेम्स लोपेज वाटसन का जन्म हुआ था।
सर सुंदर लाल (Sir Sunder Lal): प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सार्वजनिक कार्यकर्ता।
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