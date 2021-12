Hot and Sexy photo of 2021 of bollywood actresses : बॉलीवुड के लिए 2021 भले ही खास नहीं रहा हो, लेकिन हीरोइनें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं और अपने फोटो अपलोड करती रहीं। मौनी रॉय, प्रियंका चोपड़ा, उर्वशी रौटेला, ईशा गुप्ता सहित कई अभिनेत्रियों ने अपने सेक्सी अंदाज से फैंस का मन मोहा। पेश है वो वायरल फोटो जो वर्ष भर धूम मचाते रहे।