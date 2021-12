मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगों एवं इनके उपचार के प्रति कलंक के भावों को बढ़ावा देती है फिल्म 'अतरंगी रे'

कुछ विशेष बातें, जिन पर आप सबका ध्यानाकर्षण करवाना चाहूँगा:

* बाल मन पर माता-पिता से जुड़ी बातों/घटनाओं का बेहद गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे बात मनोरोगों की उत्पत्ति का हो या व्यक्तित्व का निर्माण। अंग्रेजी में एक कहावत है कि child is the father of man