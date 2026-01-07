Dharma Sangrah

70-80 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस थीं रीना रॉय, क्या आप जानते हैं असली नाम

, बुधवार, 7 जनवरी 2026 (11:42 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय 69 वर्ष की हो गई हैं। 7 जनवरी 1957 को जन्मीं रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। रीना का परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। उनके पिता सादिक अली एक अभिनेता थे और उनकी मां शारदा रॉय भी फिल्मों में काम करती था।  
 
जब रीना के माता-पिता का तलाक हो गया तो उन्होंने अपना नाम बदलकर पहले रूपा रॉय रखा। बाद में फिल्म निर्माता की सलाह पर रीना रॉय रख लिया। रीना रॉय को सबसे पहले बीआर इशारा की फिल्म 'नई दुनिया नए लोग' में काम करने का प्रस्ताव मिला। इस फिल्म में रीना रॉय के अपोजिट डैनी थे लेकिन कुछ कारणो से यह फिल्म रुक गई। बाद में यह फिल्म वर्ष 1973 में रिलीज हुई लेकिन सफल नहीं रही। 
 
बीआर इशारा ने एक बार फिर से रीना रॉय और डैनी को अपनी फिल्म 'जरूरत' में काम करने का अवसर दिया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सकी लेकिन रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री में 'जरूरत गर्ल' के नाम से मशहूर हो गईं।
 
साल 1973 में रीना रॉय को जीतेन्द्र के साथ फिल्म 'जैसे को तैसा' में काम करने का अवसर मिला, जो उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। साल 1976 रीना रॉय के करियर के लिए अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी नागिन और कालीचरण जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई।
 
राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी फिल्म नागिन में रीना रॉय ने इच्छाधारी नागिन की दमदार भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए रीना रॉय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित की गईं। नागिन की ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद रीना रॉय इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गई।
 
नागिन की सफलता के बाद रीना रॉय, राजकुमार कोहली की प्रिय अभिनेत्री बन गई। कोहली ने रीना रॉय को मुकाबला, जानी दुश्मन, बदले की आग और राजतिलक जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने का अवसर दिया। साल 1977 में रिलीज फिल्म अपनापन रीना रॉय के करियर की उल्लेखनीय फिल्मों में शमिल है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया।
 
रीना रॉय की जोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त के साथ काफी पसंद की गई। उन्होंने सत्तर और अस्सी के दशक में अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। साल 2000 में रिलीज जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में रीना राय ने आखिरी बार काम किया है। 
 
रीना रॉय ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनके करियर की उल्लेखनीय फिल्मों में कुछ अन्य है- जमी, विश्वनाथ, बदलते रिश्ते, कर्मयोगी, गौतम गोविन्दा, आशा, सौ दिन सास के, नसीब, हथकड़ी, सनम तेरी कसम, धर्मकांटा, बेजुबान, दर्द का रिश्ता, नौकर बीबी का, गुलामी, आदमी खिलौना आदि।

