पत्रकार से एक्ट्रेस बनने तक, ऐसा रहा जीनत अमान का फिल्मी सफर

WD Entertainment Desk

बुधवार, 19 नवंबर 2025 (12:56 IST)
बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री जीनत अमान 74 वर्ष की हो गई हैं। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को जर्मनी में हुआ। उनके पिता अमानउल्लाह ने मुगलेआजम और पाकीजा जैसी सुपरहिट फिल्मों में बतौर लेखक काम किया था। महज 13 वर्ष की उम्र में जीनत के सिर से पिता का साया उठ गया। तब उनकी मां उन्हें जर्मनी लेकर चली गयीं। 
 
लगभग पांच वर्ष तक जर्मनी में रहने के बाद महज 18 साल की जीनत मुंबई आ गईं। मुंबई आने के बाद जीनत ने सेंट जेवियर कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की और आगे की पढाई के लिए अमेरिका के मशहूर कॉलेज कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
 
webdunia
जीनत ने अपने करियर की शुरूआत मशहूर पत्रिका 'फेमिना' से बतौर पत्रकार के रूप में की लेकिन जल्द ही उनका मन इससे उचट गया और वह मॉडलिंग के क्षेत्र में उतर गईं। इसके बाद जीनत अमान ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें वह दूसरी उप विजेता रहीं और बाद में उन्हें मिस इंडिया पैसिफिक प्रतियोगिता का खिताब जीता। जीनत अमान ने अपने सिने करियर की शुरूआत साल 1971 में ओपी रल्हन की फिल्म 'हलचल' से की।
 
साल 1971 में ही जीनत को एक बार फिर से ओपी रल्हन के साथ फिल्म 'हंगामा' में काम करने का मौका मिला। दुर्भाग्य से उनकी दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल साबित हुई। जीनत अमान को प्रारंभिक सफलता 1971 में रिलीज फिल्म 'हरे रामा हरे कृष्णा' से मिली। इस फिल्म में जीनत अमान ने देवानंद की बहन की भूमिका निभायी थी। फिल्म में दमदार अभिनय के लिए जीनत अमान को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला।
 
webdunia
जीनत अमान के अभिनय का सितारा निर्माता-निर्देशक नासिर हुसैन की 1973 में रिलीज फिल्म 'यादों की बारात' से चमका। बेहतरीन गीत-संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की कामयाबी ने जीनत अमान को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। फिल्म में उन पर फिल्माया गीत 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। 
 
साल 1978 में जीनत अमान को महान शो मैन राजकपूर की फिल्म 'सत्यम शिवम सुंदरम' में काम करने का मौका मिला। फिल्म के कुछ दृश्यों में जीनत अमान ने जमकर अंग प्रदर्शन किया हांलाकि इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई। यूं तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई लेकिन सिने दर्शकों की नजर में बतौर अभिनेत्री जीनत अमान के सिने करियर की यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म है।
 
webdunia
साल 1978 में ही रिलीज फिल्म 'डॉन' जीनत अमान के करियर के लिए अन्य महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में जीनत अमान ने अपनी छवि में परिवर्तन करते हुए पहली बार एक्शन से भरपूर किरदार निभाया। उनके लिए यह किरदार काफी चुनौती भरा था लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे सदा के लिए अमर बना दिया साथ ही भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिये इसे उदाहरण के रूप में पेश किया।
 
अस्सी के दशक में जीनत अमान पर आरोप लगे कि वह केवल ग्लैमर वाले किरदार ही निभा सकती है लेकिन जीनत अमान ने 1980 में रिलीज फिल्म 'इंसाफ का तराजू' में संजीदा किरदार निभाकर आलोचको का मुंह सदा के लिए बंद कर दिया। 1980 में ही जीनत अमान की एक और सुपरहिट फिल्म कुर्बानी प्रदर्शित हुई। निर्माता निर्देशक फिरोज खान की इस फिल्म में उन पर फिल्माये गए गीत 'लैला मैं लैला ऐसी मैं लैला' और 'आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आये' काफी लोकप्रिय हुए।
 
जीनत अमान के सिने करियर में उनकी जोड़ी अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ खूब जमी। हेमा मालिनी के अलावा जीनत ही उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने राजकपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, धर्मेन्द्र, राजेश खन्ना, जीतेंद्र, शशि कपूर जैसे बड़े नायकों के साथ काम किया। 
 
अस्सी के दशक में अभिनेता मजहर खान के साथ शादी करने के बाद जीनत अमान ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। जीनत अमान ने अपने चार दशक लंबे सिने करियर में लगभग 90 फिल्मों में काम किया है।
 

