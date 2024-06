कार्तिक आर्यन ने कहा, मैंने 'प्यार का पंचनामा' ऑडिशन के लिए अपना एक एग्जाम छोड़ा था। उनका कोई कनेक्शन नहीं था तो उन्हें ऑडिशन का पता नहीं लगता था। कब होते हैं, कहां होते हैं? मैं फेसबुक पर ऑडिशन के लिए सर्च करता था। मैंने इस फिल्म के लिए मेल भेजा था 'I am the guy you are looking for' उनको मेरा रिप्लाई अच्छा लगा था तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया।