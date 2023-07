त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ पर्दे पर फिर धमाल मचाएंगे अल्लू अर्जुन, AA22 की हुई घोषणा

The Dynamic duo is Back!



Icon StAAr @alluarjun & Blockbuster director #Trivikram reunite for their 4th Film!



- https://t.co/EJNlNZKTdT



More Details Soon! #AlluAravind #SRadhaKrishna @haarikahassine @GeethaArts pic.twitter.com/RgWfpDt4uc