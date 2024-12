अनुष्का शेट्टी की घाटी इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज, पांच भाषाओं में देख सकेंगे फिल्म

'The Queen', at her best, will reign at the box office



https://t.co/XyPFTiuSLI#Ghaati GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 18th APRIL, 2025



In Telugu, Tamil, Hindi, Kannada and Malayalam.



'The Queen' #AnushkaShetty @DirKrish @UV_Creations @FirstFrame_Ent pic.twitter.com/FrV2q3hNVo