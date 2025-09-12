बैड्स ऑफ बॉलीवुड से सिंगिंग डेब्यू भी कर रहे आर्यन खान, पिता शाहरुख ने किया दिलजीत दोसांझ का शुक्रिया

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज में इंडस्ट्री के कई सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में 'बैंड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से आर्यन खान बतौर निर्देशक कदम रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही वह सिंगिंग डेब्यू भी कर रहे हैं। इस सीरीज के तीसरे गाने 'तेनू की पता' को आर्यन ने दिलजीत दोसांझ संग मिलकर आवाज दी है। आर्यन गाने के कुछ चुनिंदा हिस्सों को अपनी आवाज दे रहे हैं।

आर्यन खान के सिंगिंग डेब्यू पर उनके पिता शाहरुख ने दिलजीत दोसांझ पर प्यार बरसाया है। उन्होंने गाने के मेकिंग से जुड़े बीटीएस मोमेंट्स वाला वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आर्यन और दिलजीत रिकॉर्डिंग के दौरान मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं।

रिकॉर्डिंग के दिलजीत और आर्यन शाहरुख को वीडियो कॉल भी करते हैं, जिस पर किंग खान मजाकियां अंदाज में कहते हैं, 'अब आर्यन भी फेमस हो जाएगा।' वीडियो के आखिर में जब दिलजीत ने आर्यन की अंग्रेज़ी वोकल्स सुनीं तो वह चौंक उठे और बोले— 'नो वे, ये आपने गाया है?'

इस वीडियो को शेयर करते हुए शाहरुख खान ने कैप्शन में लिखा, दिलजीत पाजी को दिल से शुक्रिया और बड़ी सी झप्पी। आप बहुत ही काइंड और स्वीट इंसान हैं। उम्मीद करता हूं कि आर्यन ने आपको ज्यादा तंग नहीं किया होगा। लव यू।

शाहरुख की इस पोस्ट पर दिलजीत ने रिएक्ट करते हुए लिखा, मेरे भाई आर्यन के साथ सहयोग करें। आर्यन बहुत ही कमाल का सिंगर है। अगर म्यूजिक में आ गया ना तो बता रहा हूं...बच्चू!

आर्यन खान ने ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को न सिर्फ डायरेक्ट किया है बल्कि लिखा भी है। इस सीरीज में शाहरुख खान भी कैमियो करने वाले हैं। सीरीज को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित किया गया है। यह सीरीज़ 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी।