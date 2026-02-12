Festival Posters

बॉलीवुड की असली 'क्वीन ऑफ हार्ट्स' हैं दीपिका पादुकोण, देखिए एक्‍ट्रेस का 'रेड रॉयल्टी' अंदाज

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (15:36 IST)
जब लाल रंग में दमदार स्टेटमेंट देने की बात आती है, तो दीपिका पादुकोण का मुकाबला करना आसान नहीं। बीते कुछ वर्षों में अभिनेत्री ने लाल रंग को अपनी सिग्नेचर स्टाइल लैंग्वेज बना दिया है—कभी क्लासिक एलिगेंस, कभी हाई-फैशन ड्रामा, तो कभी मॉडर्न सेंसुअलिटी के साथ। 
 
ग्लोबल रेड कार्पेट से लेकर एडिटोरियल शूट और स्टूडियो पोर्ट्रेट तक, दीपिका ने बार-बार साबित किया है कि लाल उनके लिए सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक मूड, एक पावर मूव और उनकी शख्सियत का स्थायी विस्तार है। पेश हैं ‘क्वीन ऑफ हार्ट्स’ के सबसे शानदार रेड लुक्स—
 
webdunia
1. वुड्स में ड्रामेटिक टेक्सचर्ड रेड एन्सेंबल
प्राकृतिक और शांत बैकड्रॉप के बीच यह लुक शुद्ध हाई-फैशन ड्रामा था। गहरे टेक्सचर्ड फैब्रिक और वॉल्यूमिनस सिल्हूट ने मूर्तिकला जैसा प्रभाव पैदा किया। मोनोक्रोम रेड स्टाइलिंग ने आउटफिट को बोल्ड और काव्यात्मक दोनों बनाया। मिनिमल एक्सेसरीज़ और स्लीक हेयरस्टाइल के साथ दीपिका ने पूरे लुक को प्रभावशाली और शालीन बनाए रखा।
 
webdunia
2. रिफाइंड हाई-ज्वेलरी रेड पोर्ट्रेट
इस पॉलिश्ड स्टूडियो पोर्ट्रेट में दीपिका ने स्ट्रक्चर्ड रेड ड्रेस के साथ एक शानदार स्टेटमेंट नेकलेस पहना। क्लीन लाइन्स और टोनल बैकड्रॉप ने एक सुसंगत और लग्ज़री लुक तैयार किया। यह अंदाज़ शाही, नियंत्रित और कालातीत ग्लैमर से भरपूर था।
 
webdunia
3. एफर्टलेस स्कारलेट मिडी मोमेंट
लंबी आस्तीन वाली स्कारलेट ड्रेस और मैचिंग हील्स के साथ यह लुक सादगी में प्रभाव का उदाहरण था। सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और गर्माहट भरे बैकग्राउंड के बीच दीपिका का आत्मविश्वास इस स्टाइल को और खास बना रहा था। कभी-कभी सादगी ही सबसे बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन जाती है।
 
webdunia
4. मोनोक्रोम पावर सूट एरा
पावर ड्रेसिंग में दीपिका का कोई सानी नहीं। शार्प टेलर्ड रेड ब्लेज़र और फ्लेयर्ड ट्राउज़र्स ने लंबा और आकर्षक सिल्हूट दिया। हेड-टू-टो रेड स्टाइलिंग ने क्लासिक टेलरिंग को फैशन-फॉरवर्ड अंदाज़ में बदल दिया। यह लुक दमदार, आत्मविश्वासी और बेहद शीक था।
 
webdunia
5. ग्रैंड सीसाइड गाउन
समुद्र की पृष्ठभूमि में दीपिका का यह लुक सिनेमाई ग्लैमर से भरपूर था। स्ट्रक्चर्ड बॉडिस और फ्लोइंग स्कर्ट ने शाही अंदाज़ रचा। यह रेड-कार्पेट ग्लैमर का एक आउटडोर फैंटेसी संस्करण था—रोमांटिक, प्रभावशाली और बेहद खूबसूरत।
 
webdunia
6. सल्ट्री मॉडर्न बॉडीकॉन लुक
फिटेड सिल्हूट, हॉल्टर नेकलाइन और ग्लॉसी फिनिश के साथ यह लुक आधुनिक और आत्मविश्वासी था। रिलैक्स्ड पोज़ ने इसे ओवर नहीं होने दिया और ग्लैमर को संतुलित बनाए रखा। यह समकालीन स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण था।
 
webdunia
7. रोमांटिक हाई-नेक ब्लाउज़ स्टेटमेंट
रफल डिटेलिंग वाले फ्लोइंग हाई-नेक ब्लाउज़ ने इस लुक में नर्मी और नाटकीयता का संतुलन बनाया। स्ट्रक्चर्ड बॉटम्स और रेड-ऑन-रेड पैलेट ने गहराई जोड़ी। यह साबित करता है कि सूक्ष्म सिल्हूट भी जश्न जैसा प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

