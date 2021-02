एकता कपूर ने अपने नाम किया एक और अवॉर्ड, टीम को कहा धन्यवाद

एकता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रॉफी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा, So Im overwhelmed but honestly I had a blah 2020 workwise so I guess I got this for effort n the encouraging altbalaji numbers !Thankuuuu team and above all Thank you #HITLISTOTTAWARDS for this honour!