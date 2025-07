‘छावा’ बनी सबसे पसंदीदा फिल्म, ‘कुली’ को लेकर सबसे ज्यादा बेसब्री – जानिए पूरी लिस्ट

दुनियाभर में फिल्मों और सेलेब्रिटीज़ की सबसे विश्वसनीय वेबसाइट मानी जाने वाली IMDb ने 9 जुलाई 2025 को "Most Popular Indian Movies of 2025 So Far" और "Most Anticipated Indian Movies: July–December 2025" की लिस्ट जारी की। ये रैंकिंग्स IMDb पर आने वाले 250 मिलियन से ज्यादा मंथली विज़िटर्स के वास्तविक पेजव्यूज़ पर आधारित हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर फिल्में खोजते हैं और उन्हें देखने का निर्णय लेते हैं।