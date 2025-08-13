Dharma Sangrah

अनीत पड्डा नहीं ईशा मालवीय थीं सैयारा के लिए पहली पसंद! टीवी एक्ट्रेस बोलीं- मुझे ही नहीं पता...

Aneet Padda

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 13 अगस्त 2025 (14:29 IST)
निर्देशक मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। सैयारा की सक्सेस के बाद अनीत पड्डा बॉलीवुड की नई नेशनल क्रश बनकर उभरी हैं।
 
लेकिन हाल ही में खबर आई कि सैयारा के लिए अनीत पड्डा मेकर्स की पहली पसंद नहीं थीं। उनसे पहले इस फिल्म का ऑफर एक टीवी एक्ट्रेस को दिया गया था। खबरें थी कि ईशा मालवीय को 'सैयारा' के लिए चुना गया था, लेकिन फिर अनीत ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। 
 
अब इन खबरों पर ईशा मालवीय का रिएक्शन सामने आया है। ईशा ने उस पोस्ट को शेयर किया है जिसमें बताया गया कि वह सैयारा की पहली च्वाइस थी। 
 
ईशा मालवीय ने लिखा, 'क्या हो गया है मीडिया पेज को। प्लीज ऐसी फेक न्यूज को मत फैलाओ। मूवी तक बात पहुंच गई और मुझे ही नहीं पता।' 
 
बता दें कि ईशा मालवीय को सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। वह उड़ारियां जैस कई पॉपुलर टीवी शोज का भी हिस्सा रही हैं। 
 

