मानवता और पर्यावरण बचाने के लिए जैकलीन फर्नांडिस ने की 'योलो सेव्स' की घोषणा

जैकलीन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जहां जैकी ने अंडरप्रिविलेज्ड लोगों से मिलकर उनके साथ कुछ यादगार पल बिताए। उन्होंने कैप्शन में एक खूबसूरत मैसेज शेयर करते हुए लिखा- You only live once, but each day gives you a chance to save! After a super successful year of YOLO foundation, I am proud to announce my next initiative YOLO Saves! Let's join hands to SAVE LIVES, to SAVE HUMANITY & SAVE ENVIRONMENT. Lets's join hands for YOLO Saves!