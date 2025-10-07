Biodata Maker

Rise & Fall में कीकू शारदा और बेटे का इमोशनल मिलन: पूरे घर में गूंजी हंसी और खुशी की लहर

Kiku Sharda in Rise and Fall

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (17:07 IST)
6 अक्टूबर 2025 के ‘Rise & Fall’ एपिसोड में जब परिवार के सदस्य प्रतियोगियों से मिलने आए, तो शो का माहौल हंसी और इमोशंस से भर गया। इस दौरान कॉमेडियन और एक्टर कीकू शारदा की अपने बेटे से मुलाकात ने सबका दिल छू लिया।
 
बेटे शौर्य का मासूम सवाल बना शो का हाइलाइट
कीकू के बेटे शौर्य ने अपने पिता को देखकर प्यार भरा सवाल पूछा – “पापा, आप शो में क्यों रो रहे थे? घर पर तो कभी नहीं रोते!” इस मासूमियत भरे सवाल ने पूरे सेट को हंसी और भावनाओं से भर दिया। बाकी प्रतियोगी भी इस पल को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।
 
हंसी और आंसुओं के बीच कीकू का दिल छूने वाला बयान
मुलाकात के बाद किकू ने कहा, “यह मज़ेदार है कि मेरे इमोशनल पल भी कॉमेडी में बदल जाते हैं। लेकिन यही इस शो की खूबसूरती है, यह आपके असली रूप को सामने लाता है। बेटे से मिलकर मुझे याद आया कि मैं हमेशा आंसुओं में भी हंसी क्यों चुनता हूं।”
 
फैंस हुए भावुक, सोशल मीडिया पर हुई तारीफों की बौछार
इस एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने कीकू की तारीफों के पुल बांध दिए। एक यूज़र ने लिखा, “कीकू शारदा असली इमोशनल किंग हैं।” दूसरे ने कहा, “इतनी सच्ची बॉन्डिंग आजकल रियलिटी शो में कम देखने मिलती है।” कीकू और शौर्य का यह प्यारा पल शो के सबसे यादगार सीन्स में शामिल हो गया है।
 
‘राइज एंड फॉल’: हंसी और इमोशंस का अनोखा संगम
‘राइज एंड फॉल’ सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियों और रिश्तों का जश्न है। कीकू शारदा का यह एपिसोड साबित करता है कि असली जीत ट्रॉफी की नहीं, बल्कि उन सच्चे पलों की होती है जो दिल को छू जाएं।

