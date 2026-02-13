shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पुलिस को मात देने के लिए फिर से तैयार है जॉर्जकुट्टी, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी मोहनलाल की 'दृश्यम 3'

Advertiesment
हमें फॉलो करें दृश्यम 3 रिलीज डेट

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (17:40 IST)
भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' एक बार फिर चर्चा में है। फैंस लंबे समय से 'दृश्यम 3' का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब साउथ स्टार मोनलाल ने 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 
 
मोहनलाल ने फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्टर में मोहनलाल एक केले के बागान के बीच खड़े हैं और बेहद गंभीर मुद्रा में कुछ सोच रहे हैं। पोस्टर का बैकग्राउंड थोड़ा डार्क और मिस्टीरियस रखा गया है, जो 'दृश्यम' सीरीज के सिग्नेचर सस्पेंस को दर्शाता है। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'दृश्यम 3' दुनियाभर में 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। 
 
'दृश्यम' के पहले दो भागों ने न केवल मलयालम सिनेमा, बल्कि पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के झंडे गाड़े थे। फिल्म के निर्देशक जीतू जोसेफ ने पहले ही संकेत दिए थे कि तीसरा भाग इस बार पिछले दो पार्ट्स की तुलना में अलग होगा। 'दृश्यम 3' केवल एक 'इंटेलिजेंट गेम' नहीं, बल्कि जॉर्जकुट्टी के जीवन में 4 साल बाद आए बदलावों और उसके परिवार की नई मानसिक स्थिति पर आधारित होगी।
 
'दृश्यम 3' की कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां दूसरे पार्ट की कहानी खत्म हुई थी। सुपरस्टार मोहनलाल जॉर्ज कुट्टी के रोल में वापसी करेंगे। फिल्म के पिछले दोनों पार्ट्स में दिखाया गया था कि जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जाता है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या रितिक रोशन बनेंगे नए डॉन? वायरल खबरों पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels