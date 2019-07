ट्रेडिशनल आउटफिट में निया शर्मा का हॉट अंदाज, फैंस बोले- बोल्ड प्रिंसेस

Photo : Instagram

फोटो में निया सिल्वर-ग्रे लहंगे में नजर आ रही हैं। निया ने अपने बालों का मेसी हाई बन बनाया हुआ है। निया ने अपनी फोटो को कैप्शन दिया, 'And The 60’s Brunette Ball Bun ! What Fun!