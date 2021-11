पूजा हेगड़े का सपना हुआ पूरा, अमिताभ बच्चन के साथ काम करेंगी एक्ट्रेस

इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन फॉर्मल लुक में नजर आ रहे हैं, वहीं पूजा कैजुअल आउटफिट पहने हुए हंसते हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, The man. The Legend. Shooting with him is a dream I can finally tick off my dream list. Enough said. Stay tuned for more.. @SrBachchan #whendreamscometrue