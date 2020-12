प्रभास की एक और धमाकेदार फिल्म 'सलार' का ऐलान, फर्स्ट लुक आया सामने

प्रभास ने इस फिल्म से अपना फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो काफी इंटेंस है। पोस्टर में प्रभास गन थामे नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, Today I take a leap into the world of #SALAAR Shoot commences from Jan 2021.