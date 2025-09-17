शादीशुदा एक्टर संग चला था प्रियंका चोपड़ा का अफेयर! प्रह्लाद कक्कड़ ने किया एक्ट्रेस की लाइफ को लेकर शॉकिंग खुलासा

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। प्रियंका फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। निक जोनास संग शादी से पहले प्रियंका का नाम कई एक्‍टर्स संग जुड़ा था। हाल ही में फेमस एड गुरु प्रह्लाद कक्कड़ ने प्रियंका चोपड़ा की लव लाइफ को लेकर खुलासा किया है।

एक इंटरव्यू में प्रह्लाद कक्कड़ ने किसी का नाम लिए बगैर बताया कि प्रियंका का बहुत सीरियस अफेयर रहा था। उन्होंने इसे प्राइवेट रखने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा, प्रियंका एक डॉल हैं, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। वो बहुत महत्वाकांक्षी, फोक्स्ड और समझदार हैं। इसलिए उन्होंने अपने अफेयर के मामले में कभी कोई कमेंट नहीं किया।

प्रह्लाद ने कहा, उस समय हर कोई कमेंट कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी और अगर यह फालतू बात रही होती, तो वो हंस देतीं। ऐसे में जाहिर है कि वो सीरियस थीं। इसलिए, यह उनके लिए बहुत प्राइवेट था। वह नहीं चाहती थीं कि इसके बारे में लिखा जाए या कोई बात की जाए।

प्रहलाद ने कहा, जब प्रियंका ने अपना करियर शुरू किया था, तब उनमें बहुत सी कमियां थीं। पहली, उनका रंग सांवला था और दूसरी कि उनकी स्किन खराब थी और आज भी है। तो, उनकी स्किन को मेकअप करके छुपाना पड़ता है। साथ ही फिर वो काफी हेल्दी थीं, लेकिन फिर फिल्म 'दोस्ताना' के लिए उन्होंने अपना काफी वजन कम किया था। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी।

प्रह्लाद कक्कड़ ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका का यह सीरियस रिश्ता शाहरुख खान के साथ था। फिल्म 'डॉन' और 'डॉन 2' के बाद हर तरफ प्रियंका और शाहरुख की चर्चा हो रही थी। उस वक्त खबरें आई थी कि शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने भी इस मामले में दखल दी थी।