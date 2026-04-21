'मातृभूमि' के लिए सलमान खान ने लद्दाख की पहाड़ियों में बहाया पसीना; चोटों के बावजूद किया अब तक का सबसे खतरनाक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन

Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:04 IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:09 IST)
बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान अपनी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के साथ पर्दे पर बहादुरी और बलिदान की एक ऐसी कहानी लाने जा रहे हैं, जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लिए सलमान ने जो समर्पण दिखाया है, वह फिल्म जगत में चर्चा का विषय बन गया है। लद्दाख की चुनौतीपूर्ण ऊंचाइयों पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां सलमान ने अपनी फिटनेस को एक नए शिखर पर पहुँचाया है।
बिना जिम, कैलिस्थेनिक्स का सहारा
प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, "सलमान खान ने इस फिल्म के लिए अविश्वसनीय फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लद्दाख के 45 दिनों के शेड्यूल के दौरान, किसी हाई-टेक जिम की सुविधा नहीं थी। ऐसे में सुपरस्टार ने अपनी बॉडी को शेप देने के लिए कैलिस्थेनिक्स (Bodyweight Training) और कठिन एंड्योरेंस ड्रिल्स का सहारा लिया। यह उनके पिछले कई सालों के सबसे मुश्किल फिटनेस रूटीन में से एक है।"
चोटों के बावजूद नहीं मानी हार
सूत्र ने आगे खुलासा किया कि सलमान यह सब तब कर रहे थे जब वे कई पुरानी शारीरिक चोटों से जूझ रहे थे। ऐसी दर्दनाक स्थिति और लद्दाख जैसे कठिन वातावरण में घंटों पसीना बहाना केवल सलमान खान के बस की ही बात है। उनका यह अनुशासन और रोल के प्रति जुनून 'मातृभूमि' को बेहद खास बनाता है।
फिल्म के बारे में
'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा किया गया है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म न केवल एक्शन बल्कि जुझारूपन और देशभक्ति का एक बेबाक चित्रण पेश करने का वादा करती है।
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