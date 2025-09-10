Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bigg Boss 19 के सेट पर इतनी सख्त रहती है सलमान खान की सिक्योरिटी, लाइव ऑडियंस का आना होता है मना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss 19 Update

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (14:28 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो को इस बार फिर सलमान खान होस्ट करते नजर आ रहे हैं। इस शो को पहले 'एंडेमोल शाइन इंडिया' बनाता था, अब बनिजय एशिया के सहयोग से सह-निर्मित है। हाल ही में शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने बताया कि आखिर शो चलाया कैसे जाता है। 
 
एंडोमोल के सीईओ ऋषि नेगी ने सलमान की सिक्योरिटी को लेकर भी खुलासे किए। इंडियन एक्सप्रेस संग बात करते हुए उन्होंने कहा, ये एक आइकॉनिक शो है। हम इस पर लगभग एक साल तक काम करते हैं और काफी सोच-विचार किया जाता है। कई बार ये तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर तरफ से उम्मीदें होती हैं। प्लेटफॉर्म से दबाव होता है, इसलिए आप घबरा जाते हैं।
 
webdunia
ऋषि ने कहा, कभी-कभी सबकुछ एकसाथ रखना भारी पड़ जाता है। बिग बॉस दुनिया भर में एंडेमोल के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आईपी में से एक रहा है। हमने इसे इंडियन मार्केट में कामयाब होने वाले शो के तौर पर देखा, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। ये बेसिक ह्युमन नेचर को दिखाता है। इसे दूसरे रिएलिटी शोज की तरह नहीं बनाया जा सकता था। हमने पहले साल बेहतरीन कास्टिंग की थी और शो लगातार ग्रो करता रहा। होस्ट के तौर पर हमने अरशद वारसी से लेकर शिल्पा शेट्टी और मिस्टर बच्चन और फिर आखिरकार सलमान खान को चुना।
 
बिग बॉस के सेट पर कैसी रहती है सलमान की सिक्योरिटी 
उन्होंने बताया, इस साल हमने सलमान के साथ कई मीटिंग की। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और कास्टिंग में भी शामिल होते हैं। हमने उनके सामने कुछ नामों पर चर्चा की और उन्होंने कई सुझाव दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलमान ने सुझाव दिया है तो आपको उसे मान लेना होगा।
 
ऋषि ने बताया कि सेट पर सलमान खान की सुरक्षा काफी सख्त रहती है। हमारे वर्क फोर्स में लगभग 600 लोग हैं। तीन सिफ्ट्स हैं, और हम हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं। टीम में महिलाएं ज्यादा हैं। पिछले ढाई साल में सलमान को मिलने वाली धमकियों के कारण सुरक्षा कड़ी कर दी है। जब सलमान शो के सेट पर होते हैं, तो लाइव ऑडियंस नहीं आती। शो में आने वालों के लिए सख्त प्रोटोकॉल हैं। काम पर रखे गए सभी लोगों के बैकग्राउंड की पूरी जांच होती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज, कोर्ट में भिड़ेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसी

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels