× SEARCH

स्टार फुटबॉलर मेसुत ओजिल के निमंत्रण को शाहरुख खान ने किया स्वीकार, देखा फुटबॉल मैच

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के दुनिया में कई फैंस हैं। आम आदमी के अलावा कई स्टार्स भी शाहरुख के दिवाने हैं। उसी का एक नमूना हाल ही में देखने मिला आर्सेनल के स्टार फुटबॉलर मेसुत ओजिल ने आर्सेनल और न्यूकैसल यूनाइटेड मैच के लिए शाहरुख को निमंत्रण भेजा था।







दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक मेसुत ओजिल एक जर्मन पेशेवर फुटबॉलर है जो प्रीमियर लीग क्लब आर्सेनल के लिए खेलते है। ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टार सुपरस्टार शाहरुख खान के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और इसलिए हाल ही में लंदन में होने वाले फुटबॉल मैच के लिए उन्हें विशेष निमंत्रण भेजा।





खेल के शौकीन और आईपीएल क्रिकेट टीम केकेआर के सह-मालिक शाहरुख खान ने विनम्रतापूर्वक यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाहरुख खान ने प्रीमियर लीग 2019 के एक महत्वपूर्ण मैच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जो 31 मार्च को लंदन के अमीरात स्टेडियम में हुआ था। जर्मन खिलाड़ी ने सुपरस्टार को अपने हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में भी आमंत्रित किया था क्योंकि वह अभिनेता के बहुत बड़े प्रशंसक है।





शाहरुख लगभग 38 मिलियन के ग्लोबल फैनबेस के साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली हस्तियों में से एक है। अतीत में भी, दुनिया भर में कई प्रसिद्ध हस्तियों ने स्टार के प्रति अपना प्यार दिखाया है।







हाल ही में कोल्डप्ले के गायक क्रिस मार्टिन ने अपने ट्विटर हैंडल से शाहरुख खान को संबोधित करते हुए लिखा था, Shah Rukh Khan forever. ऑस्कर विजेता लियोनार्डो डि कैप्रियो ने शाहरुख खान के प्रशंसक होने की बात स्वीकार करते हुए कहा, Starring in a movie with him will make me more popular than I am now!

कुछ दिन पहले, इंटरनेशनल हार्टथ्रोब जैन मलिक अपनी गर्लफ्रेंड गीगी हदीद को शाहरुख खान की देवदास दिखाने के लिए सुर्खियां में थे। मार्वल अभिनेता ह्यूग जैकमैन ने भी उनके प्रशंसक होने की बात स्वीकार करते हुए कहा था, I like SRK's dancing. Even now (in this age) he can dance well. I admire his incredible energy!





डैनियल रेडक्लिफ भी है शाहरुख के फैन टाइटैनिक और अवतार जैसी फिल्मों के निर्देशक जेम्स कैमरन विशेष रूप से शाहरुख खान की 'माई नेम इज खान' के प्रशंसक हैं। हैरी पॉटर स्टार डैनियल रेडक्लिफ भी बॉलीवुड के बादशाह के आकर्षण से मंत्रमुग्ध हैं। अभिनेता को यह कहते हुए सुना गया था कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं उनके साथ बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहूंगा। वह निश्चित रूप से शैली और वर्ग के प्रतीक है।





हॉलीवुड हॉट अभिनेत्री पेनेलोप क्रूज भी रोमांस के किंग के साथ काम करना चाहती है। उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए ने कहा था कि I am a big fan of Shahrukh Khan. I want to work with him! हिट फ्रेंचाइजी ट्वाइलाइट के प्रमुख कलाकार रॉबर्ट पैटिनसन और क्रिस्टन स्टीवर्ट ने भी शाहरुख खान के प्रशंसक होने की बात स्वीकार की है।

बॉलीवुड में अपने 25 साल के करियर में, शाहरुख खान ने वैश्विक मंच पर बातचीत के साथ-साथ अपनी बुद्धि और समझदारी से असंख्य दिल जीते हैं। वैश्विक आइकन ने अपने अभिनय और प्रदर्शन कौशल से संपूर्ण दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है।