लंबे बाल, सफेद दाढ़ी में वायरल हो रहा शाहरुख खान का न्यू लुक, जानिए तस्वीर की सच्चाई

डब्बू रतनानी ने शाहरुख की ओरिजिनल तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इसमें शाहरुख खान क्लीन सेव में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Be Yourself, Because An Original Is Worth More Than A Copy