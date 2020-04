जहां क्‍वारंटाइन में रखे गए बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ज़रूरत की सभी चीज़े भी उपलब्ध करवाई गई है। अभिनेता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, बीएमसी ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, Stronger Together We thank srk & gaurikhan for offering their 4-storey personal office space to help expand our Quarantine capacity equipped with essentials for quarantined children, women & elderly. Indeed a thoughtful & timely gesture!