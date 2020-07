श्वेता तिवारी की बेटी पलक इस फिल्म से करने जा रहीं बॉलीवुड डेब्यू, फर्स्ट लुक रिलीज

And here's our mystery girl, glad to launch @palaktiwarii in & as #Rosie!



Our horror-thriller franchise is based on true events in Gurugram,directed by @mishravishal.#PalakTiwariAsRosie #PrernaVArora @mandiraa_ent #OberoiMegaEnt @RosieIsComing @IKussum @girishjohar @d_reshabh pic.twitter.com/zX5w7ciA35