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सोहम शाह लेकर आ रहे 'तुम्बाड 2', तैयार हो रहा 8 एकड़ का भव्य सेट, 200 दिनों तक चलेगी शूटिंग

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Tumbbad 2 Announcement
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (13:00 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (13:01 IST)
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सोहम शाह की 'तुम्बाड' सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक कल्ट क्लासिक बन गई जिसने रहस्य, लोककथाओं और हॉरर का शानदार मेल दिखाया। इस फिल्म ने जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई, और इसकी लोकप्रियता तब और बढ़ गई जब इसे 2024 में दोबारा रिलीज किया गया और यह फिर से रिलीज होने वाली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। 
 
तब से, फैंस 'तुम्बाड 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हाल ही में सोहम शाह ने इसके सीक्वल की घोषणा की है, जिससे दर्शक काफी उत्साहित हैं। ​और जैसे ही फिल्म का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक करीबी सूत्र ने फिल्म की शूटिंग के महत्वाकांक्षी विजन के बारे में जानकारी दी है। 
 
सूत्र ने खुलासा किया कि सीक्वल की योजना बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। फिल्म की शूटिंग 200 से ज्यादा दिनों तक चलेगी, जो उस बड़े लेवल को दर्शाती है जिस पर यह फिल्म बनाई जाएगी।
 
​हाल ही में यह भी पता चला है कि मुंबई में 7-8 एकड़ का एक विशाल सेट भी बनाया जा रहा है, जो शूटिंग के पहले हिस्से के लिए एक शहर जैसा दिखेगा। ये घटनाक्रम एक बहुत बड़े और गहरे सिनेमाई अनुभव की ओर इशारा करते हैं, जिससे उस सीक्वल के लिए उम्मीदें और बढ़ गई हैं जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
 
​सोहम शाह फिल्म्स और पेन स्टूडियोज के सहयोग से बनने वाली यह फिल्म इस साल के अंत में फ्लोर पर जाने वाली है। 'तुम्बाड 2' का नेतृत्व अभिनेता-निर्माता सोहम शाह अपने बैनर सोहम शाह फिल्म्स के तहत कर रहे हैं, जिसमें दिग्गज निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा की कंपनी पेन स्टूडियोज भी शामिल है। 

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