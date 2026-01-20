Border 2 के लिए वरुण धवन की आलोचना करने वालों की सुनील शेट्टी ने लगाई क्लास, कहा- बिना फिल्म देखे जज करना गलत

फिल्म Border 2 का नया गाना ‘घर कब आओगे’ हाल ही में रिलीज किया गया, जिसमें वरुण धवन नजर आ रहे हैं। गाने के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ यूजर्स ने उनके एक्सप्रेशंस की आलोचना की, तो कुछ ने सीधे तौर पर उनकी अभिनय क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। देखते ही देखते वरुण धवन ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार बन गए।

सुनील शेट्टी ने वरुण के समर्थन में उठाई आवाज इस पूरे मामले पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि Border 2 में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी नजर आएंगे। बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में सुनील शेट्टी ने कहा कि अभी तक किसी ने पूरी फिल्म देखी ही नहीं है, केवल कुछ झलकियां सामने आई हैं। ऐसे में किसी कलाकार को जज करना बिल्कुल सही नहीं है।

वरुण फिल्म में कमाल करने वाले हैं सुनील शेट्टी ने कहा कि वरुण धवन इस फिल्म में शानदार काम करने वाले हैं और वह दर्शकों को प्रभावित करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वरुण इस फिल्म में खुद को नहीं, बल्कि एक ऐसे सम्मानित सैन्य अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं, जिसने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे संवेदनशील किरदार को लेकर टिप्पणी करने से पहले लोगों को सोचने की जरूरत है।

ट्रोलिंग पर सुनील शेट्टी की सख्त टिप्पणी सुनील शेट्टी ने ट्रोलिंग कल्चर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आज के समय में किसी को नीचा दिखाना और उसके खिलाफ बोलना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियां कलाकारों को मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं, जबकि फिल्म का पूरा संदर्भ सामने आए बिना किसी नतीजे पर पहुंचना गलत है।

वरुण धवन ने भी दिया करारा जवाब ट्रोलिंग के बीच वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने किरदार मेजर होशियार सिंह दहिया से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए फैंस का शुक्रिया अदा किया। कमेंट सेक्शन में जब एक यूजर ने उनकी एक्टिंग पर उठ रहे सवालों को लेकर टिप्पणी की, तो वरुण ने जवाब दिया कि इसी सवाल ने गाने को हिट बना दिया है और लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं।

23 जनवरी को रिलीज होगी Border 2 Border 2 अगले साल 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।