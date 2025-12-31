Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






1 जनवरी को मथुरा में होने वाला था सनी लियोनी का कार्यक्रम, संतों के विरोध के बाद रद्द हुआ इवेंट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sunny Leone's event cancelled

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (13:27 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। नए साल के मौके पर मथुरा में सनी लियोनी का कार्यक्रम होने वाला था। लेकिन मथुरा के साधु संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद इस आयोजन को रद्द कर दिया गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम न होने देने का अनुरोध किया गया था।
 
इस आयोजन में सनी लियोनी डीजे के रूप में हिस्सा लेने वाली थीं। यह इवेंट एक जनवरी को एक बार में आयोजित किया जाना था। टिकट आधारित इस इवेंट को लेकर जब यह जानकारी सामने आई, तो स्थानीय संतों ने कड़ा विरोध किया। 
 
webdunia
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सदस्य दिनेश फलाहारी ने प्रशासन को पत्र लिखकर इस विरोध की शुरुआत की। उन्होंने कहा, मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की प्रकाश भूमि है, जहां धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति की परंपरा है। ऐसे पवित्र स्थान पर मनोरंजन के इस प्रकार के आयोजन से ब्रजभूमि और सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंचती है। 
 
उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के कार्यक्रम अश्लीलता को बढ़ावा दे सकते हैं और इसलिए इन्हें ब्रजभूमि से दूर रखना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम कराकर आयोजक धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। ये लोग धार्मिक नगरी को कलंकित करना चाहते हैं। 
 
webdunia
संतों के विरोध के बाद आयोजकों ने सनी लियोनी के कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लिया है। आयोजकों में से एक द ट्रंक बार के पार्टनर मिथुल पाठक ने कहा, यह फैसला स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया। सनी लियोनी मंच पर प्रेजेंटेशन नहीं दे रही थीं, बल्कि केवल डीजे के रूप में मौजूद रहने वाली थीं।
 
आयोजक ने कहा, कार्यक्रम को लेकर गलतफहमियां फैलाई गईं, जबकि सनी लियोनी देश के अन्य कई हिस्सों में बिना किसी विरोध के कार्यक्रम कर रही हैं। हम टिकट के पैसे वापस कर रहे हैं। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मलाइका अरोरा को नहीं अरबाज खान संग तलाक का पछतावा, 52 साल की उम्र में रचाएंगी दूसरी शादी!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels