Prepare for a phenomenon!#Kanguva set to ignite your personal screens



A Sizzle Teaser dropping tomorrow, at 4:30 PM#KanguvaSizzle @Suriya_offl @DishPatani @thedeol @directorsiva @ThisIsDSP @GnanavelrajaKe @UV_Creations @KvnProductions @PenMovies @NehaGnanavel…