बोल्डनेस के मामले में कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं यह टीवी अदाकारा, देखिए तस्वीरें

Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (13:06 IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (13:09 IST)
छोटे पर्दे की एक्ट्रेस रीम शेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। रीम शेख बोल्डनेस के मामले में कई एक्ट्रेसेस को टक्कर देती नजर आती हैं।
रीम शेख का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी हॉट तस्वीरों से भरा पड़ा है। फैंस को उनका यह अंदाज काफी पसंद आता है। इंस्टाग्राम पर रीम के 7 मिलियन फॉलोअर्स है।
हाल ही में रीम शेख ने ब्लैक कलर के बैकलेस गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में वह अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।
रीम शेख की उम्र महज 23 साल हैं। लेकिन अपने लुक और स्टाइल से कई एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं। वह कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं।
रीम ने बतौर चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2010 में टीवी शो 'नीर भरे तेरे नैना देवी' से डेब्यू किया था। शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता हैं' में प्रेरणा सिंघानिया का किरदार निभाकर रीम को काफी लोकप्रियता मिली।
रीम शेख टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, और उनका हर नया लुक सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाता है।