Itni khusi itani Khushi mujhe pahle kabhi nhi hui

Thank you @NetflixIndia ek baar me itni Khushi dene ke liye #KotaFactory3 #KotaFactory3OnNetflix @TheViralFever @ArunabhKumar @mehta_pratish @Punbatra @uncle_sherry @vijaykoshy @jitendrajk06 pic.twitter.com/2toBAhx4bf