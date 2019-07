कलंक का ट्रेलर हुआ रिलीज, दिखी उलझे रिश्तों की कहानी

फिल्म के कैरक्टर पोस्टर्स, टीजर और गाने रिलीज के बाद करण जौर ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, A world of love, longing & relationships that go beyond reasoning! #KalankTrailer out now - http://bit.ly/OfficialKalankTrailer … @duttsanjay #AdityaRoyKapur @Varun_dvn @aliaa08 @sonakshisinha @MadhuriDixit @abhivarman #Kalank.