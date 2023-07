इस वजह से 'बवाल' के सेट पर वरुण धवन ने नहीं की जाह्नवी कपूर से बात

varun dhawan did not speak to janhvi kapoor: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर जल्द ही फिल्म 'बवाल' में साथ काम करते नजर आने वाले हैं। दोनों इन दिनों इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी है। इस दौरान वरुण धवन ने जाह्नवी के साथ काम करने का अनुभव भी बताया। वरुण ने खुलासा किया कि उन्होंने सेट पर एक महीने तक जाह्नवी से बात नहीं की थी।