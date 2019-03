आलिया या तापसी नहीं, बल्कि इस एक्ट्रेस के साथ अपने किसिंग सीन को बेस्ट मानते हैं विक्की कौशल

विक्की ने उस समय के बारे में भी बताया जब उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है राजी और संजू के बाद मेरी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। शायद संजू के बाद लोग मुझे मेरे या मेरे कैरेक्टर के नाम से पुकारने लगे थे। लोग मेरे साथ सेल्फी क्लिक करवाने लगे। विक्की को लगता है कि उरी ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी है। उनके अनुसार अब वो जब भी कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं 'How is the josh'