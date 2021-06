विद्या बालन ने 'मैं शेरनी' ट्रैक को कॉर्पोरेट शेरनियों को किया डेडिकेट

विद्या बालन ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ असल जिंदगी की बहादुर शेरनियों का एक वीडियो साझा किया है, जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब में छाई हुई हैं और अन्य जिम्मेदारियों को भी उसी ताकत से संतुलित कर रही हैं। उन्होंने साझा किया, Dedicated to all the corporate Shernis out there.. This one is for you!