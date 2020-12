जब सोशल मीडिया यूजर ने पूछा Virginity से जुड़ा सवाल, तो इलियाना ने दिया ये मुंह तोड़ जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने हाल ही में अपने फैंस के लिए Ask Me Anything सेशन रखा। इसमें फैंस ने उनसे तरह तरह के सावल पूछे जिसका इलियाना ने काफी अच्छे से जवाब दिया। लेकिन एक यूजर ने एक बड़ा ही बेहुदा सवाल पूछ लिया जिसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया।





उस यूजर ने इस सेशन में इलियाना से पूछा, “आपने वर्जिनिटी कब खोई? उसके सवाल का एक्ट्रेस ने जवाब दिया, “आप दूसरों के मामलों में काफी घुसते हैं! आपकी मां क्या कहेंगी!”





बीते दिनों इलियाना डिक्रूज अपने ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड एंड्रयू नीबोन से ब्रेकअप की खबरों के कारण सुर्खियों में थीं। हालांकि इस मामले पर एक्ट्रेस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन कपल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे अनफॉलो कर दिया है। वहीं, इलियाना ने एंड्रयू के साथ की सभी तस्वीरें भी डिलीट कर दिए हैं।





खबरों की मानें तो इलियाना और एंड्रयू के बीच काफी झगड़ा हुआ और दोनों में से कोई भी सुलह करने के लिए तैयार नहीं था। इलियाना ने कभी अपने रिलेशन को ऑफीशियल नहीं किया लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए एंड्रयू को ‘Hubby’ लिखा था। जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों ने शादी कर ली है। पिछले साल इलियाना की प्रेग्नेंसी की खबरें भी आई थीं। इसे बाद में अफवाह बताया गया।





वर्कफ्रंट की बात करें तो इलियाना आखिरी बार अनीस बजमी की फिल्म ‘पागलपंती’ में नजर आई थीं। फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, अरशद वारसी और कृति खरबंदा भी मुख्य भूमिकाओं में थे।